Резонансное убийство: Под Мариуполем полицейские застрелили директора местного рынка (Фото)

В поселке Сартана под Мариуполем полицейские застрелили мужчину. Как выяснилось, погибший был основателем одного из рынков Мариуполя. Полиция утверждает, что мужчина занимался незаконной вырубкой леса, но его близкий друг, который стал свидетелем произошедшего, озвучил иную версию, передает «Сайт города Мариуполя».

Инцидент произошел 16 января. Полицейские обнаружили 4-х лесорубов и автомобиль «Газель» на окраине поселка Сартана.

Как рассказали правоохранители, во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требование остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», стражи порядка применили оружие для остановки авто. Пуля попала в водителя.

«Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной вырубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован. По данному факту начали служебное расследование. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Донецкой области, представители Государственного бюро расследований и прокуратуры», – сообщили в полиции.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается. Открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование. «Правовую оценку действиям полицейских предоставят представители Государственного бюро расследований», – добавили в полиции.

В то же время близкий друг погибшего Александр, который стал свидетелем этих событий, рассказал иную версию происшедшего.

«Я – непосредственный свидетель, потому что был на месте этого преступления, потому что это именно преступление. Никаких лесорубов не было, я свидетель того, что никто из полицейских не пострадал», – заявил он.

По словам Александра, сын погибшего со знакомым ехал на «Газели» на помощь к приятелю, который на легковом автомобиле застрял на окраине поселка Сартана. Когда подъехал на место, к ним также подъехал полицейский патруль. Полицейские увидели в грузовике несколько деревянных брусков, которые, по словам сына, он нашел по дороге и бросил в багажник, чтобы «Газель» была тяжелее и было легче тянуть легковушку.

Правоохранители тут же арестовали грузовик, начали проводить следственные действия, потребовали удостоверение личности. Тогда парень позвонил отцу и попросил привезти паспорт.

«Мы приехали, чтобы выяснить, что случилось, почему задержали. Полицейские не могли объяснить ни отцу, ни мне суть и причину задержания. Говорили только, что это вырубщики леса. Понимания в беседе не было. Я стал выяснять с ними отношения, а отец понял, что это бесполезно, взял ключи от грузовика, сел за руль», – рассказал Александр.

По его мнению, по сути, полицейские отпустили его друга, потому что когда он только начал движение, у полиции была возможность его остановить, в крайнем случае, стрелять по колесам. Однако он успел проехать 50-60 метров, и правоохранители открыли огонь, одна из пуль попала в голову.

«Как по мишени начали расстреливать», – отметил Александр.

По словам свидетеля, погибший – 65-летний директор мариупольского рынка «Киевский» Владимир Мигоцкий. А информация полиции о том, что этот человек 1987 года рождения – не соответствует действительности, утверждает Александр.

Позже прокуратура озвучила 4 версии, которые рассматривает следствие по данному резонансному убийству.