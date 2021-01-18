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Кириленко рассказал, где на Донетчине выявили больше всего заболевших коронавирусом (Карта)

18.01.21 09:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 91 новый случай COVID-19, среди которых 3 детей. Об этом сегодня, 18 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых заболевших:

  • 28 – в Бахмутской территориальной громаде;
  • 22 – в Краматорской ТГ;
  • 15 – в Угледарской ТГ;
  • 12 – в Часовоярской ТГ;
  • 8 – в Константиновской ТГ;
  • 5 – в Марьинской ТГ;
  • 1 – в Ольгинской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 817 человек, из них:

  • выздоровели – 35 203 человека (84,2% от всех заболевших);
  • на лечении – 5 847 пациентов (14,0%);
  • летальных случаев – 767 (1,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 января в Украине COVID-19 заболели 1 163 716 чел. (871 196 пациентов выздоровели, 20 869 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 13 042 случая (выздоровели – 9 497 пациентов, летальных случаев – 354).

В «ДНР» – 17 905 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, летальных случаев – 1 584). В «ЛНР» сообщают о 205 летальных случаях.

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