Кириленко рассказал, где на Донетчине выявили больше всего заболевших коронавирусом (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 91 новый случай COVID-19, среди которых 3 детей. Об этом сегодня, 18 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых заболевших:
- 28 – в Бахмутской территориальной громаде;
- 22 – в Краматорской ТГ;
- 15 – в Угледарской ТГ;
- 12 – в Часовоярской ТГ;
- 8 – в Константиновской ТГ;
- 5 – в Марьинской ТГ;
- 1 – в Ольгинской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 817 человек, из них:
- выздоровели – 35 203 человека (84,2% от всех заболевших);
- на лечении – 5 847 пациентов (14,0%);
- летальных случаев – 767 (1,8%).
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 января в Украине COVID-19 заболели 1 163 716 чел. (871 196 пациентов выздоровели, 20 869 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 13 042 случая (выздоровели – 9 497 пациентов, летальных случаев – 354).
В «ДНР» – 17 905 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, летальных случаев – 1 584). В «ЛНР» сообщают о 205 летальных случаях.