В корпусе были отдыхающие: На Донетчине горела база отдыха

В Святогорске (Донецкая обл.) на территории базы отдыха «Зеленый Гай» 17 января произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 13:34, на место происшествия были направлены силы и средства Главного управления по повышенному номеру вызова. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на чердаке одного из корпусов происходит тление электропроводки и кровли.

До прибытия подразделений к месту пожара из корпуса были эвакуированы 16 человек (персонал и отдыхающие).

По информации спасателей, пожар был локализован в 13:56 и ликвидирован в 14:01. Обошлось без пострадавших.