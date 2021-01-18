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До конца 2021 года: Премьер-министр рассказал, какие карантинные ограничения продлят

18.01.21 09:49
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / Фото: pravda.com.ua

Кабинет министров Украины до конца 2021 года не планирует отменять карантинные ограничения в виде обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года», – отметил премьер-министр.

Также он заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января.

Ранее сообщалось, что в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19, но в Украине планируют перейти на адаптивный карантин.

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