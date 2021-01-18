Сводка из зоны ООС за 17 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, НВФ дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки 5 раз обстреляли территорию ДНР. Применялись гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь попали окрестности сел Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.), Новая Таврия и Саханка на мариупольском направлении».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 17 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».