Кинули, еще и хамят: В «ДНР» обсуждают пропажу посылок на «Почте Донбасса»

В «ДНР» жители, делающие покупки на AliExpress, массово жалуются на то, что посылки из Китая теряются и не доходят через «Почту Донбасса». Ситуацию обсуждают в соцсетях, передают «Донецкие новости».

Как сообщают дончане, в поселок Куйбышево Ростовской области РФ посылка доходит за неделю, а из Куйбышево во временно неподконтрольный украинской власти Донецк (за 100 км расстояния) идет месяцами. В последнее время люди не могут отследить свои посылки.

«Некоторые посылки "Почта Донбасса" вообще потеряла. В базе "Почты России" они числятся, как полученные в Куйбышево (это легко отследить по специальному трекеру в приложении), но в Донецк они так и не приехали. Деньги покупателям за пропавшие посылки "Али-Экспресс" не возвращает. Он их отправил – "Почта Донбасса" их получила. Многие оформили заказы на десятки тысяч рублей. Где искать крайних, непонятно», – пишет один из донецких Телеграм-каналов.

При этом, как сообщается, никаких вразумительных объяснений «Почта Донбасса» по этому поводу не дает.

«Она [почта] вообще не считает нужным объясняться со своими клиентами, пользуясь правом монополиста на оказание такого рода услуг», – подчеркивают в паблике.

«Да-да, кинули, еще и хамят, что на "горячей линии", что на почте, и требуют за каждое заявление о розыске заплатить 42 рубля (16,5 грн по местному курсу валют на 18.01.2021 – ред.). Зато стоимость своих услуг они подняли. Написала обращение в защиту потребителей и приложила все скрины. Одну из моих посылок уже отправили назад, и стоимость ее далеко не 100 руб. (39 грн)... Я год заказываю товары и никогда такого беспредела не было. С декабря к ним обращалась, говорили: ждите... Дождались... Честно, я в шоке от всего. Но больше всего убивает поведение и отношение почты, которая всех нас за идиотов и быдло держит», – возмущается в обсуждении темы Катерина.

Дончане пишут, что ситуация у многих похожая, и даже есть более непонятные случаи, когда отправление было уничтожено в течение часа после прибытия на почту: