Коронавирус в «Л-ДНР»: Опубликованы новые данные

В «ДНР» не зарегистрировали ни одной смерти пациентов с коронавирусом за сутки, в «ЛНР» медики зафиксировали 1 летальный исход. Об этом сегодня, 18 января, сообщают «минздравы» обеих «республик».

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 17 января исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «ДНР».

Летальные исходы не зафиксированы.

По состоянию на 10:00 28 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 17 905:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 6 197 пациентов (34,6% от всех заболевших);

выздоровели – 10 124 человека (56,5%);

летальных случаев – 1 584 (8,8%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 53 случая пневмоний, госпитализированы 32 человека. Всего на лечении находятся 1 848 пациентов с пневмониями, из них 683 – на кислородной поддержке (+17 за сутки).

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 1 летальный случай от COVID-19.

«Зарегистрирован один летальный случай», – говорится в сообщении пресс-службы «минздрава ЛНР».

С начала пандемии медики «республики» зарегистрировали 205 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 января в Украине COVID-19 заболели 1 163 716 чел. (871 196 пациентов выздоровели, 20 869 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 41 817 случаев (выздоровели – 35 203 пациента, летальных случаев – 767), Луганской области – 13 042 случая (выздоровели – 9 497 пациентов, летальных случаев – 354).