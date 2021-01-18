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Родственникам ничего не известно: В «ЛНР» задержали двух братьев

18.01.21 10:59
Фото: Facebook «Восточная правозащитная группа»
Фото: Facebook «Восточная правозащитная группа»

В «ЛНР» задержали двух граждан Украины – братьев Игоря и Александра Борисовых. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

По данным правозащитников, задержание произошло 6 января в городе Стаханов (после декоммунизации – Кадиевка). Задерживали братьев по отдельности.

«По информации наших источников, Александра и Игоря задерживали работники так называемой "народной милиции" по поручению НВФ "МГБ ЛНР". Сейчас они находятся под стражей», – сообщают в «Восточной правозащитной группе».

Александр находится сейчас в изоляторе «МГБ» (бывшее здание управления СБУ на улице Советской в г. Луганск).

«Также известно, что МГБ ищет доказательства причастности братьев к работе на спецслужбы. Доступа адвокатов к ним нет», – добавили правозащитники.

Они обратились к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой осуществить мониторинг прав Игоря и Александра Борисовых, поскольку родственникам о них ничего не известно.

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