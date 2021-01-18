Средняя платежка будет на 500 грн меньше: Кабмин установил предельную цену на газ

Сегодня, 18 января, на своем заседании Кабинет министров Украины принял решение об установлении предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

«Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа не смогут поднимать цену», – написал Шмыгаль.

Он отметил, что данное решение позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%.

«Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты», – уточнил Шмыгаль.

Он также добавил, что решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

«Сегодня без вмешательства в ситуацию уже бы в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн. В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка установление предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий», – аргументирует премьер-министр.

Денис Шмыгаль также сообщил, что в ближайшее время правительство ожидает от НКРЭКУ установления предельной границы тарифа на распределение газа, который должен быть не выше 1,79 грн / куб.

«В течение двух недель мы обсуждали это решение с народными депутатами, профильным комитетом Верховной Рады, с регулятором. Оно уменьшит тариф на распределение по мелким облгазам на 50 и более процентов», – резюмировал глава Кабмина.