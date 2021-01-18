2021-й год портится на глазах: Арсений Яценюк назвал пять важных пунктов

Арсений Яценюк назвал 5 проблем, с которыми Украина вошла в 2021 год. Об этом премьер-министр Украины, лидер «Народного фронта» рассказал в своем Facebook.

«С нового года прошло чуть больше двух недель, а 2021-й начинает портиться на глазах, поразительно напоминая своего предшественника. С новогодних праздников Украины влетела в локдаун на фоне тревожных новостей», – подчеркнул он.

Первым пунктом он назвал проблемы с запуском вакцинации от COVID-19: «В США и ЕС власть критикуют за медлительность в этом деле, хотя прививки там стартовали в декабре. Вакцинация проходит в Великобритании, Канаде, Израиле, соседней нам Молдове и охватывает все больше стран. Наша власть пока обещает. Не будем странным, если вскоре от нас заборами отгородится мир, как от "ядерного реактора" пандемии».

Вторая проблема, подчеркнул Арсений Яценюк, лежит в сфере энергетики: «Накануне власти выяснили, что в Украине не хватает запасов угля для электрической генерации. При том, что первая половина зимы была относительно теплой, и не было потребности в чрезмерном потреблении топлива. "Укрэнерго" опубликовал документ о веерных отключениях, явлении, давно забытом с 90-х годов прошлого века, чем фактически власть признала – ситуация более чем серьезная».

«В то время, когда украинской генерации не хватает угля, власть позволяет закупать электроэнергию в Беларуси, произведенную с участием российских мощностей», – отметил Яценюк третью проблему.

Четвертый пункт – тревожные заявления о желании власти запустить на территорию Украины газ из России, «о якобы неких "независимых компаниях" в стране-агрессоре».

Пятая проблема – в Украине фактически введено государственное регулирование цен на газ. «О проблеме непрофессионализма власти говорят много и аргументировано. Однако марка некомпетентности может быть отличным прикрытием для работы в неукраинских интересах», – подчеркнул Яценюк.

Так, по его словам, задержка с началом вакцинации ведет не только к увеличению смертности и изоляции Украины, но и «усиливает позиции России в желании втюхать нашей власти "Спутник-Новичок"».

«Попытки поставлять газ из РФ и российскую электроэнергию из Беларуси, уничтожение украинской энергетики может быть элементом геополитической игры по восстановлению влияния России на Украину. А заявления о так называемых "независимых компаниях" в России, которые могут поставлять газ на территорию Украины, – на самом деле рафинированная ложь, потому что все энергетические компании РФ прямо или косвенно под контролем Кремля, а экспорт газа из России регулируется законодательно. Только "Газпром" может дать или не дать зеленый свет конкретной компании поставлять газ», – подчеркнул Арсений Яценюк.

«Такие, с позволения сказать, инициативы убивают газовую независимость государства, которой мы достигали тяжело, но достигли», – добавил он.

Лидер НФ подчеркнул, что это для него – еще и личная история, поскольку с российской энергетической иглы сняло страну его правительство. «И здесь стоит напомнить о прошлом, которое снова может стать нашим будущим. О постоянном энергетическом шантаже Украины со стороны РФ. О предновогодних поездках в Москву наших делегаций с просьбами заключить газовые соглашения. Это унижение как переговорщиков, так и Украины как государства было не так уж и давно, до 2014 года. Результаты переговоров порождали немало политических кризисов внутри нашей страны. Напомню о "политической цене" на энергоносители, о намерении РФ прибрать к рукам "Нафтогаз" и завладеть ГТС, о невероятной коррупции на российском газе, которая существовала, о дефиците "Нафтогаза" в 10 млрд долларов и банкротство, к которому его вели сознательно», – говорит Яценюк.

«Мы это изменили, через независимость энергетического сектора, спасли независимость самого государства. "Нафтогаз" не является убыточным. Мы выиграли суд у российского "Газпрома" на 5 млрд долларов. Мы предусмотрели субсидии для тех слоев населения, которые не могут оплатить рыночную стоимость газа, и около 60% граждан Украины получали финансовую помощь от государства. Работа сделана, сложная рыночная система была запущена и начала работать в режиме самовоспроизведения. Не мешайте, развивайте», – подчеркнул он.

Взамен власть, подчеркнул Арсений Яценюк, делает банкротом украинскую энергетику, не удосужившись обеспечить уголь в соответствии с нормативами, планирует веерные отключения, предлагает административное регулирование цен на газ в стиле СССР, а сейчас – наш энергетический рынок хотят отдать под российскую электроэнергию и российский газ.

«Нельзя позволить втихаря под разговоры о "непрофессионализме и некомпетентности" растянуть по кусочкам, поточить, как моль, основы энергетической независимости Украины. Нельзя из-под полы продавать то, что делает нас резистентными то ли в вопросе "ковида", или в вопросе экономики, или вопросе нацбезопасности вообще», – подчеркнул он.

Здесь вопрос не в мелких исполнителях, считает Арсений Яценюк: «После неконституционных досрочных парламентских выборов, разрешенных нынешним продажным Конституционным судом, страна фактически превратилась из парламентско-президентской в классическую президентскую республику. Поэтому и внешняя, и внутренняя политика, и вопросы, которые относятся к компетенции правительства или парламента, сегодня сконцентрированы только в одном кабинете – и это кабинет президента Украины».

«Если политическая воля из этого кабинета не будет транслироваться на всю страну через вертикаль власти и не будет означать также политической ответственности, 2021 год, к сожалению, будет выглядеть далеко не так, как о нем говорили украинцы в новогодних тостах. И не таким, как о нем говорил в своем обращении к стране президент», – подчеркнул лидер «Народного фронта».