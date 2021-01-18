Из-за повышения тарифа: Правительство вводит компенсацию для тех, у кого установлено электроотопление

В ближайшее время Кабинет министров примет решение о механизме прямых выплат тем, кто установил электроотопление. Это будет не субсидия, а компенсация за повышение тарифа независимо от дохода человека. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сегодня, 18 января, передает «РБК-Украина».

«Отдельно очень много вопросов относительно ситуации с электроотоплением. У нас очень много людей на него перешли. И мы имели соответственно льготный тариф», – сказал он.

По словам главы Кабмина, правительство разработало и в ближайшее время примет механизм, который предусматривает прямые выплаты людям, у которых установлено такое электроотопление.

«Подчеркиваю, что это будут прямые выплаты без привязки к тому, какие у человека доходы. Это не субсидия в классическом понимании. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее правительство определило единую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей – 1,68 грн / кВт ч, которая будет действовать с 1 января до 31 марта 2021 года. Как уточнили в Кабмине, фактически, тариф для населения до 31 марта 2021 года сохранен на текущем уровне, не считая отмененную льготную цену за первые 100 кВт⋅ч / мес. По словам и.о. министра энергетики Юрий Витренко, даже после этого повышения цена за электричество будет примерно в два раза ниже рыночной стоимости.