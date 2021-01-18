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Перспектива не этого года, конечно: В «ДНР» заявили о подготовке по внедрению электронных больничных

18.01.21 14:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» начали вести подготовку по внедрению электронных амбулаторных карт и электронных больничных. Об этом заявил «и.о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Собираемся закупить компьютерную технику, для того чтобы в этом году по плану начать внедрять информационную медицинскую систему, которая в дальнейшем даст возможность перейти на электронные амбулаторные карты и электронные больничные листы», – заявил Оприщенко.

«Это перспектива не этого года, конечно, но мы начали вести к ней подготовку», – уточнил он.

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