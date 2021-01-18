В Донецке столкнулись Land Rover и Mitsubishi Outlander

В «ДНР» в период с 16 по 17 января произошло 1 ДТП, в котором 2 человека получили травмы, и зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

16 января в Калининском районе Донецка 24-летний водитель автомобиля Land Rover, который не соблюдал безопасную дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Outlander. После столкновения автомобиль Mitsubishi в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части вправо и совершил столкновение с осветительной опорой.

В результате ДТП 23-летний водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Outlander получили травмы.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 415 нарушений ПДД, среди которых 22 факта управления транспортом в состоянии опьянения.