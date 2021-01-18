Некоторые – «подпольно»: Как в Мариуполе в локдаун работают магазины (Видео)

В Мариуполе ряд магазинов закрыты из-за карантина.

Житель Мариуполя Леонид к локдауну относится негативно, так как не все можно приобрести. «Ограничения по продаже химии, средств, которые необходимы. Транспорт вроде нормально ходит», – говорит Леонид.

В супермаркетах полочки с бытовой химией заклеены сигнальными лентами. На табличках – предупреждения, что товары не продаются. Игрушки тоже не продаются.

Мариупольчанка Анастасия рассказывает, что к карантину хорошо подготовилась. Ее сын не расстраивается – к Новому году Дед Мороз принес ему много игрушек. «Пока все, что нужно – есть. Ничего такого критичного», – делится Анастасия.

В магазине игрушек на двери – номер телефона. Фото имеющегося товара покупателям высылают по телефону и договариваются о встрече. Но это как онлайн-покупка: сразу же предупреждают, что в магазин не пустят.

У местной жительницы Александры из-за карантина – проблемы. Не может заменить батарейку в часах, а мастерские не работают.

Нельзя посидеть и в кафе. Учреждения общепита работают на самовынос и доставку. Не так просто приобрести и обувь. Если через интернет – можно не угадать с размером, а обычные магазины закрыты.

Но некоторые магазины все равно работают «подпольно». Как магазин одежды – вроде бы все под замком, но кого-то из клиентов в помещение пускают.

В магазинах быттехники можно приобрести телефоны и ноутбуки, все остальное – если заказать в интернете. Работают точки выдачи товаров. Клиенты делают заказ на сайте и приходят забирают его. Есть и доставка.

Магазины косметики и ювелирных изделий не работают. А где купить чулки – эту тему до сих пор обсуждают женщины. И купить их можно в обычном супермаркете.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»