Реальность оказалась гораздо печальнее: В «ДНР» рассказали о настоящих зарплатах и пенсиях

В «ДНР» люди возмущены информацией «министерства экономразвития» о росте средней зарплаты и пенсии в «республике». Местные жители в соцсетях сообщают о своих реальных размерах зарплат и пенсий, передают «Донецкие новости».

Как утверждают в «минэкономразвития», среднемесячная зарплата штатных работников в январе–ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 21% и составила 15 309 руб. (6 004 грн по местному курсу валют на 18.01.2021). Также уверяют, что средняя пенсия в «ДНР» с января выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 7 337 рублей (2 877 грн).

«Одно из самых крупных сообществ республики в ДНР (более 120 тыс. подписчиков) провело опрос среди пользователей и уточнило информацию, которую пытаются выдать за истину чиновники. Реальность оказалась гораздо печальнее. У большинства опрошенных оклад составил от 8 до 13 тысяч рублей (от 3 137 грн до 5 098 грн – ред.), пенсия – всего 4-6 тысяч рублей (1 569-2 353 грн – ред.)», – отмечают по этому поводу в одном из Телеграм-каналов, освещающих события в «республике».

В паблике пишут, что «министерство» также опубликовало красивый цветной график – рост окладов по разным сферам деятельности. Если верить этой инфографике, в здравоохранении в 2020-м зарплаты выросли почти вполовину – на 46%, в образовании – на 43%, в строительстве – на 22%, в торговле – на 16%.

При этом в Телеграм-канале заметили, что повышение окладов «военнослужащих» не было приоритетом за последние два года для «властей ДНР».

«В списке видов деятельности, которым существенно поднимали оклады в 2019-2020 гг., нет военнослужащих. Прирост за 2020 год у них – один из самых скромных, всего 11%. В реальности плату повысили в среднем на 1 тыс. рублей (392 грн – ред.). Средний оклад рядового 16 тыс. рублей (6 275 грн – ред.), бойцы часто вынуждены покупать необходимую амуницию и необходимое для службы за собственные средства», – констатирует паблик.

В соцсетях местные жители комментируют сообщение «минэкономразвития» и возмущаются, что при существующих в «ДНР» ценах на нынешние доходы прожить нереально.

«А в каком месте цены в ДНР, как в Москве? Ок, продукты – да. Но сравните цены на транспорт и недвижимость... Минимум 30 тыс. руб. (11 765 грн – ред.) надо, чтобы жить нормально... Где-то 50-60 тыс. руб. (19 608-23 529 грн – ред.) нужно мужчине, чтобы содержать семью, дом, автомобиль, платить ЖКХ и налоги. Если развиваться – то более», – пишут дончане.

Напомним, в ноябре на подконтрольной Украине территории Донецкой области средняя зарплата составляла 12 781 грн, в Луганской – 10 739 грн.

Как сообщалось, в Украине минимальная пенсия приравнена к прожиточному минимуму, с 1 января 2021 года она составила 1 769 грн. Но размер минимальной пенсии по возрасту при полном страховом стаже) – выше, и с 1 января это 2 400 грн.

В «ЛНР» с 1 января 2021 года на 30% повышаются зарплаты и на 17% пенсии. При этом в «ДНР» пенсии повышают на 20%, а зарплаты «бюджетникам» – на 28%.