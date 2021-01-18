На Донетчине начали выплачивать субсидии и пособия наличными за декабрь 2020 года

В Донецкой области начали выплату наличными жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива и сжиженного газа за декабрь 2020 года. Общая сумма составила 259,5 тыс грн, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Количество получателей жилищных субсидий в денежной наличной форме за декабрь 2020 года составляет 148,2 тыс. человек, получателей льгот – 22,2 тыс. человек», – уточнили в Донецкой ОГА.

В декабре 2020 года Департаментом социальной защиты населения облгосадминистрации перечислено 79,9 млн грн на счета органов социальной защиты населения для осуществления выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива и сжиженного газа по декабрь 2020 года через отделения почтовой связи.

В январе 2021 года департаментом перечислено 179,6 млн грн на счета органов социальной защиты населения для осуществления указанных выплат за декабрь 2020 года через уполномоченные банки.