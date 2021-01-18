Стрелял студент: Прокуратура рассматривает 4 версии убийства директора рынка под Мариуполем

В поселке Сартана под Мариуполем вечером 16 января вечером полицейский застрелил директора Киевского рынка города Владимира Мигоцкого. Мужчина получил смертельное ранение в шею. Об этом сообщили сегодня, 18 января, во время брифинга в Донецкой областной прокуратуре, передает «ТВ7».

По словам руководителя областной прокуратуры Донецкой области Евгения Белоусова, сколько точно выстрелов было сделано в машину – пока неизвестно. Всего на месте происшествия полицейские нашли 9 гильз.

Также стало известно, что 4-х мужчин, которых поймали на незаконной вырубке леса, уже неоднократно задерживали полицейские.

Евгений Белоусов рассказал, что во Владимира Мигоцкого стрелял полицейский 1997 года рождения. Он является студентом 3-го курса Донецкого юридического университета МВД. В данное время его отстранили от работы.

Орган досудебного расследования и процессуальный руководитель рассматривают 4 версии убийства Владимира Мигоцкого:

умышленное убийство и превышение служебных полномочий полицейского;

совершение убийства по неосторожности работником полиции;

умышленное убийство другими работниками полиции, которые присутствовали в ходе задержания лиц при незаконной вырубке леса;

убийство другими лицами, которые в настоящее время не были установлены.

Идет досудебное расследование.