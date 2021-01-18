Заложники непогоды: На Донбассе в снежных заносах застряли «скорая», грузовик и около десятка автомобилей (Фото)

В Донецкой и Луганской областях за последние дни наблюдается ухудшение погодных условий, снежные заносы. Спасатели приходят на помощь водителям, которые стали заложниками непогоды.

Как сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, 18 января ночью на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что между городом Доброполье и поселком Новый Донбасс на заснеженной обочине застрял легковой автомобиль. Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса и автоцистерны вытащили с заснеженной обочины легковой автомобиль на расчищенный участок автодороги.

Также спасатели оказывали помощь водителю «скорой медицинской помощи», которая застряла в Волновахском районе на автодороге между с. Благодатное и с. Графское.

Утром 18 января спасатели отбуксировали из снежных заносов еще два легковых автомобиля на проезжий участок автодороги.

На Луганщине сегодня около 7 часов утра на автодороге, направляясь из пгт Белокуракино в направлении пгт Лозно-Александровка, из-за сложных погодных условий с дороги съехал молоковоз. Водитель не мог самостоятельно покинуть кювет, поэтому обратился в Службу спасения «101». Спасателям с помощью спецтехники удалось отбуксировать автомобиль в место, откуда водитель самостоятельно продолжил движение.

А 16 января между пгт Меловое и поселком Зориновка в снежном сугробе застряли 7 легковых автомобилей, в которых находилось 16 человек, из них 3 ребенка. С помощью троса и автомобиля повышенной проходимости спасатели вытащили автомобили из снежной ловушки на проезжую часть, после чего они самостоятельно продолжили двигаться дальше. В медицинской помощи никто не нуждался.