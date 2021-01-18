На Луганщине появятся совместные украинско-латвийские предприятия (Фото)

На Луганщине появятся города-побратимы латвийских городов и совместные украинско-латвийские предприятия. Об этом шла речь на встрече руководителей громад с делегацией Посольства Латвийской Республики в Украине, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Встреча делегации Посольства Латвийской Республики в Украине во главе с чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом с руководителем военно-гражданской администрации города Северодонецк, председателями Новопсковской и Старобельской территориальных громад состоялась сегодня, 18 января.

Юрий Пойканс отметил, что Латвийская Республика заинтересована в расширении связей с Луганской областью: «Мы понимаем, что война продолжается, гуманитарная помощь необходима, мы будем предоставлять ее и в дальнейшем, но Луганская область должна жить своей постоянной жизнью. У вас сейчас происходит региональная реформа, у нас она идет уже лет 20 – сейчас произошло укрупнение наших управлений, то есть у вас идет очень похожий процесс».

Также посол отметил, что сегодня проходит встреча с председателями ОТГ и луганским бизнесом. «Очень хотелось бы, чтобы они развивались. Первое, что необходимо делать – наладить контакты и узнать, чем мы можем помочь», – сказал он.

Представитель агентства инвестиций и развития Латвийской Республики рассказал о совместных проектах, которые уже внедряются в Украине, и предложил сотрудничество.

Руководитель ВГА города Северодонецк Александр Стрюк представил перспективы развития города, отдельно остановившись на проблемных моментах, решением которых можно заняться вместе, и подчеркнул заинтересованность Северодонецкой громады в сотрудничестве.

Новопсковский поселковый голова Вадим Гаев и мэр Старобельска Яна Литвинова также проинформировали представителей иностранной делегации о достижениях, возможностях и будущие проектах, которые будут реализовываться в громадах.

Участники встречи договорились о расширении контактов и связей для обмена опытом в различных сферах, в том числе в бизнесе и коммунальном хозяйстве. Особое внимание уделили вопросу городов-побратимов, и решили работать в этом направлении. Говорили и возможности выхода бизнеса Луганской области на рынок ЕС, создании совместных предприятий и других вопросах.