Ситуация с водой на Донетчине: Определили, кто загрязнял Северский Донец

Предварительно определен наиболее вероятный источник загрязнения воды в реке Северский Донец, который находится в Харьковской области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

Он отметил, что с 21 декабря прошлого года лаборатории компании «Вода Донбасса» начали фиксировать увеличение содержания аммония в воде из Северского Донца. После этого компания откорректировала технологический режим на своих очистных и фильтровальных станциях, так же поступили и фильтровальные станции горводоканалов по области. Путем увеличения реагентов, вода подается согласно санитарным нормам.

«С целью выявления причин увеличения аммония в воде компания провела работу по сбору проб в р. Северский Донец в направлении Харьковской области. При этом выяснилось, что источником загрязнения является вода речки Уды, которая является притоком Северского Донца. И в целом после проведенного анализа наиболее вероятным источником загрязнения определили городские водоочистные сооружения №2, так называемые Безлюдовские очистные сооружения комплекса "Харьковводоканал", это предприятие "Харьковводоотведение"», – рассказал Гончаренко.

По его словам, в этой связи 14 января прошло рабочее совещание Северско-Донецкого бассейнового управления, на котором приняли определенные решения управленческого характера и решение обратиться в Харьковскую облгосадминистрацию по данному вопросу. Донецкая ОГА, со своей стороны, тоже обратилась к харьковским коллегам.

«На данное время все фильтровальные станции коммунальных водоканалов и компании «Вода Донбасса» работают в штатном режиме, есть запас реагентов. Их расход значительно вырос, используется в основном перманганат калия (марганцовка – ред.), который дает розоватый окрас воды в отдельных случаях. Это позволяет удержать показатели аммония в питьевой воде в рамках допустимых норм», – пояснил Сергей Гончаренко.

Он подчеркнул, что при этом нужно не путать питьевую воду с водой в реке. «Да, фоновый показатель содержания аммония превышен, но он находится в рамках предельно допустимых концентраций согласно СанПИН для питьевой воды от 0,2 до 2,6 мг / л», – добавил чиновник.

Директор департамента также сообщил, что на 19 января планируется выезд мобильной лаборатории для оперативного отбора проб на данный момент, после чего по ситуации будут приниматься соответствующие решения.

Напомним, в городах Донецкой области массово расходятся слухи об отравленной или непригодной к употреблению воде в центральном водоснабжении. Но власти городов Донетчины утверждают: данная информация – фейк.

В компании «Вода Донбасса» заявили, что увеличение концентрации аммония в воде канала «Северский Донец – Донбасс» было зафиксировано в декабре 2020 года. И отметили, что это не техногенное, а типичное природное явление – «не является редкостью для осенне-зимнего периода». Присутствие в воде необычного запаха в некоторых районах объясняют также природными факторами: «Это вызвано погодными условиями – нехарактерным для зимнего периода повышением температурных значений».

В компании подчеркивают, что питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует всем нормативным требованиям.

Позже глава Донецкой облгосадминистрации сообщил, что есть подозрение о загрязнении притока Северского Донца, но на качество питьевой воды в кранах жителей это не повлияло.