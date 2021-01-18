На Донетчине в стационарах больниц находятся более 1 100 пациентов с COVID-19

В Донецкой области пациентами с коронавирусной инфекцией занято чуть более 31% мест в больницах для приема таких больных. Об этом сегодня, 18 января, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что по состоянию на 18 января на Донетчине COVID-19 лабораторно подтвержден у 41 817 человек. Из них 1,83% умерли от осложнений болезни, это 767 человек. Почти 85% выздоровели (35 203 человека).

«На сегодня в стационарах на 3 704 койках находятся 1 159 пациентов, из них 697 с подтвержденным диагнозом COVID-19, остальные – с подозрением на инфекцию. Загруженность мест – 31,3%», – добавил Педенко.

Он также отметил, что в течение минувшей недели постоянно работали лаборатории по тестированию на COVID-19, на утро 18 января непротестированными оставались всего 247 образцов.

По словам представителя облздрава, на Донетчине наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом, показатель за последние 14 дней колеблется от 220 до 240 на 100 тыс. населения.