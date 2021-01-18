«Добро пожаловать под крыло России»: В «ДНР» бюджетники возмущены своими «повышенными» зарплатами

С 1 января в «ДНР» до 28% повысили оклады работникам «бюджетной» сферы (учителя, медики и пр.), в «ЛНР» – на 30%. При этом существенно снизили процент надбавок. Жители жалуются, что в итоге они уже за январь получат суммы меньше, чем в прошлом году, передают «Донецкие новости».

«Работаю учителем в ДНР. С января всем бюджетникам повысили оклады на 25%. У учителя "голая" ставка очень маленькая, но были начисления (надбавки) – за напряженку, проверку тетрадей, классное руководство и т.д. По сумме в итоге выходило, вроде, норм. Около 15-17 тыс. руб. (5 880 – 6 670 грн по местному курсу валют, – ред.). Да, для России это копейки, для нас – норм. После повышения оклада, убрали проценты с напряженки и остальных начислений! И я после повышения зарплаты буду получать меньше, чем получала!», – возмущена дончанка Ольга.

Александра также работает в школе. «У меня ставка была 6 095 руб. (2 390 грн), с надбавками и вычетами "чистыми" выходит 7 200 – 7 700 руб. (около 3 000 грн). В этом месяце тарифную ставку подняли до 7400 с копейками (2 901 грн), а за напряженку сняли 25%, как думаете, большую зарплату получит кухонная рабочая пищеблока?!», – отмечает женщина.

«Вот-вот. На 500 – 1000 руб. (300 – 400 грн) меньше после поднятия», – говорит о своем случае Мария.

У Виктории мама живет в «ЛНР». «Сегодня разговаривала с мамой. Она сказала, что им повысили зарплату на 30%, но при этом сказали, что денег нет, поэтому платить будут меньше», – рассказывает она.

Врачи, медсестры, учителя возмущены, что надбавки сократили, а вот саму дополнительную нагрузку не убрали – «из списка доплат убрали, а из списка обязанностей забыли».

В соцсетях жители России «успокаивают» людей из «Л-ДНР» – что такие «повышения» стандартная практика для РФ:

Наталья: «Тоже мне, новая схема))) В РФ несколько лет так зарплаты бюджетникам «повышают»)))»;

Владимир: «Добро пожаловать в российскую реальность, тут все так»;

«Chekist»: «Добро пожаловать под крыло России! Теперь у вас всегда будет так!».

«Это называется оптимизация. Сейчас еще обязанностей накидают – оклад же больше стал. В России уже оптимизировали МВД, медиков и образование, теперь и до вас добрались», – резюмирует россиянин под ником «Tubalets».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 1 января 2021 года для работников «бюджетной» сферы изменены размеры должностных окладов, но увидев цифры, люди сразу просчитали, что получать в итоге будут меньше, чем в 2020 году.

В «минэкономики ДНР» заявили, что среднемесячная зарплата в январе–ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 21% и составила 15 309 руб. (6 004 грн по местному курсу валют на 18.01.2021). Также уверяют, что средняя пенсия в «ДНР» с января выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 7 337 рублей (2 877 грн). Местные жители очень удивились таким суммам.