В Бахмуте нарисовали 50 уличных картин (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) 18 молодых художников в возрасте от 16 до 25 лет создали полсотни уличных картин. Эти работы представлены на выставке уличного искусства.

По словам автора проекта Маши Вышедской, в течение месяца работы будут расположены на стенах различных зданий города Бахмута.

Сама Маша на выставке представила 13 картин. «Например, икона святого великана – покровителя нашего города. Это интерпретация тех самых холмов, в честь которых был создана наша арт-лаборатория "Гигантские холмы"», – поясняет она.

Художница Ольга Крылова нарисовала девочку с котами в стиле аниме. Прототипом героини, говорит автор, стала бабушка, которая кормит котов на улице Декабристов.

Еще одна картина Ольги – «Кит». «Я долгое время не знала, что хочу нарисовать. Очень долго просто смотрела на белый холст. Была куча вариантов в моей голове, но я не могла ухватиться за нужную мысль. И как-то понеслись мечтания ввысь, и я захотела нарисовать облака и кита», – рассказывает она.

Организатор проекта Маша Вышедская уточнят, что работы художники создавали в течение двух месяцев в стрит-арт лаборатории. «Далее эти работы разместим в разных локациях в городе, пока они тайные. Но скоро, когда мы разместим картины, можно будет их найти в разных местах в Бахмуте и это будет такой квест – "Найди работу"», – рассказала она.

Текстовая версия РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»