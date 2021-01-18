На Донетчине отделение на ремонте: Мобильный «Ощадбанк» приедет только в Луганскую область (График)

Мобильное подразделение «Ощадбанка» в Донецкой области продолжат ремонтировать до 29 января. На текущей неделе мобильное подразделение банка будет работать только в Луганской области. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

При этом на постоянной основе с 18 по 22 января будут работать отделения «Ощадбанка», расположенные на КПВВ «Счастье» (Луганская обл.) и КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.).

Напомним, что в мобильных отделениях «Ощадбанка» предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и проч.