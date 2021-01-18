На Луганщине лабораторно подтверждены 3 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Рубежное – 1;

Северодонецк – 1;

Станично-Луганский район – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 042 человек, из них:

выздоровели – 9 497 человек (72,8% от всех заболевших);

лечится – 3 191 пациент, 387 – стационарно, 2 804 – амбулаторно (24,5%);

умерли – 354 человека (2,7%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 493 ребенка в возрасте до 17 лет, выздоровели – 388 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 26,5%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 января в Украине COVID-19 заболели 1 163 716 чел. (871 196 пациентов выздоровели, 20 869 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 41 817 случаев (выздоровели – 35 203 пациента, летальных случаев – 767).

В «ДНР» – 17 905 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, летальных случаев – 1 584). В «ЛНР» сообщают о 205 летальных случаях.