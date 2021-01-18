В Мангуше работает магазин бесплатных вещей (Видео)

В Мангуше можно одеться без денег. Одежда, обувь и игрушки можно взять в магазине подержанных вещей. В первые 3 недели работы его посетили более 100 человек. Открыли магазин на грантовые деньги от ПРООН и поселкового бюджета, передает «Суспільне Донбасс».

Жительница села Камышеватое Алла Долгова подбирает одежду для себя и своего годовалого внука. Говорит, что на свою минимальную заработную плату покупать новые вещи – дорого. В магазин, из соседнего села, приезжает не впервые.

«Внуку выбрала комбинезон зимний, теплый. А себе взяла кофточки, джинсы и шарф. Цены везде взлетели. В секонд-хенде сейчас уже не накупишься. Этот магазин сейчас очень нужен. Особенно для мам с детьми», – рассказывает Алла.

Кроме одежды и обуви здесь есть детские игрушки, книги и школьные тетради. Все вещи расфасованы в специальные короба, чтобы людям было удобнее найти необходимое. Ежедневно магазин посещают до десяти горожан.

Присматривают за магазином работники соцслужбы. «После локдауна в магазине будет камера наблюдения, которая через Wi-Fi будет передавать видео на ноутбук в центр социальных служб. То есть в 9:00 работник центра пришел, открыл помещение, и уже не приходит. Просто мы наблюдаем», – говорит директор Мангушского районного центра социальных служб Алена Чипчева.

Подержанные вещи приносят местные жители. Помещение отремонтировали и арендовали на деньги от ПРООН – это 72 тыс. грн и еще 30 тыс. грн предоставила местная власть.

«Это помещение было в аварийном состоянии. Это был старый сарай, который нужно было отремонтировать. Полностью поменяли кровлю, заменили окна, двери. Ну, и сделали внутренний косметический ремонт. На грантовые деньги покупался материал, а за средства районного бюджета были проведены работы», – пояснила председатель Мангушской райгосадминистрации Наталья Букреева.

Взять или отдать вещи могут все желающие. Работает магазин каждый день – с 9 до 15 часов, кроме выходных.