Донецк засыпало снегом: Жители показали город (30 фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке, как и в большинстве иных городов Донетчины, с 17 января идет снег. Снег шел и ночью. Поэтому с раннего утра сегодня, 18 января, улицы расчищают коммунальщики.
По данным «минстроя ДНР», на уборку снега по всей «республике» вышли 2 200 тысяч работников ЖКХ и 214 единиц техники.
Жители Донецка констатируют, что центр города более-менее расчищен, по крайней мере, основные трассы и пешеходные пути. Но не везде. И, как всегда, поступают жалобы с окраин.
- Владимир: «А по факту никто не чистит»;
- Полина: «Центр Гурова, пешеходная зона не почищена, люди идут по проезжей части!»;
- Инна: «Хорошо почищены все трассы, маршрутки ходят. Где-то в частном секторе, наверное, не чистят»;
- Игорь: «Почищено хорошо, мкр Текстильщик».
Но тем, кто не сталкивается с городским транспортом, заснеженный город нравится:
- Анна: «Хоть зима на зиму похожа)))»;
- Никита: «Красивая морозная сказка».
Как сообщалось ранее, из-за сложной ситуации на дорогах плохо ходит общественный транспорт, на автостанциях собрались большие очереди пассажиров.