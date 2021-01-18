Донецк засыпало снегом: Жители показали город (30 фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке, как и в большинстве иных городов Донетчины, с 17 января идет снег. Снег шел и ночью. Поэтому с раннего утра сегодня, 18 января, улицы расчищают коммунальщики.

По данным «минстроя ДНР», на уборку снега по всей «республике» вышли 2 200 тысяч работников ЖКХ и 214 единиц техники.

Жители Донецка констатируют, что центр города более-менее расчищен, по крайней мере, основные трассы и пешеходные пути. Но не везде. И, как всегда, поступают жалобы с окраин.

Владимир: «А по факту никто не чистит»;

Полина: «Центр Гурова, пешеходная зона не почищена, люди идут по проезжей части!»;

Инна: «Хорошо почищены все трассы, маршрутки ходят. Где-то в частном секторе, наверное, не чистят»;

Игорь: «Почищено хорошо, мкр Текстильщик».

Но тем, кто не сталкивается с городским транспортом, заснеженный город нравится:

Анна: «Хоть зима на зиму похожа)))»;

Никита: «Красивая морозная сказка».

Как сообщалось ранее, из-за сложной ситуации на дорогах плохо ходит общественный транспорт, на автостанциях собрались большие очереди пассажиров.