Известен благодаря венчику: Украина в отношении «мэра» Дебальцево ведет уголовное дело

Жителю неподконтрольного украинской власти Дебальцево, который при «ДНР» является «мэром» этого города, украинские прокуроры заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года мужчина, будучи «главой администрации города Дебальцево», совместно с участниками других самопровозглашенных органов «ДНР» обеспечивает предоставление материальной поддержки представителям незаконных вооруженных формирований РФ.

«На указанной должности так называемый "мэр" реализует политику оккупационной администрации в Донецкой области о взыскании в их пользу средств в виде "налогов", а также перерегистрации предприятий и промышленных мощностей, оставшихся на территории города. Кроме того, через средства массовой информации, используя предоставленные властные полномочия, проводит агитационно-разъяснительную работу по популяризации самостоятельности "ДНР"», – говорится в сообщении.

В прокуратуре не называют имя подследственного. Однако известно, что с 3 июля 2019 года «мэром» Дебальцево является 39-летний Игорь Захаревич. Он уроженец города Красногоровка Марьинского района Донецкой области. Имеет 3 высших образования (Донбасская национальная академию строительства и архитектуры, Бердянский институт менеджмента и бизнеса, Донецкий национальный университет). В 2014 году Захаревич поддержал «русскую весну». При «ДНР» занимал должности «замминистра ТЭК», «замминистра угла и энергетики» – но недолгое время. Также не задержался в «администрации Донецка» и в «администрации Калининского района Донецка». В 2017-2018 годах он уже возглавлял некое ООО «Управгрупп». С июля 2019 года – «мэр» Дебальцево. Женат, воспитывает двух сыновей.

На посту главы города он отличился в скандале с пиаром на подаренном детскому саду кухонном венчике стоимостью около 150 руб. (59 грн по местному курсу валют). Также записал черно-белый клип на песню «Сансара».

Захаревич в клипе

Захаревич в клипе