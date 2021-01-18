Временное жилья для переселенцев: Что изменилось в получении с 2021 года

В конце декабря 2020 года был обновлен порядка постановки на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для получения временного жилья. Об изменениях рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев»

Так, Постановлением Кабинета министров от 23.12.2020 № 1311 были внесены изменения в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания ВПЛ, утвержденного Постановлением КМУ от 26.06.2019 № 582.

Соответствующие изменения вступили в силу 30 декабря 2020 года, и являются действующими и сейчас.

В качестве основного, на что стоит обратить внимание:

отменена обязательность пребывания в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ по месту постановки на учет на временное жилье. Это значит, что переселенцы теперь могут получить такое жилье в любом населенном пункте, где оно имеется. В том числе сразу после переезда, не дожидаясь года после получения справок о постановке на учет ВПЛ по новому месту жительства;

увеличен срок принятия решения о взятии ВПЛ на учет на временное жилье или об отказе в постановке на такой учет – с 10 до 30 календарных дней со дня представления заключения комиссии в отношении такого лица;

предусмотрены конкретные основания для снятия с учета на временное жилье. Такими основаниями сейчас являются:

– заявление переселенца о снятии с учета;

– изменение им места жительства;

– отмены действия справки о постановке на учет ВПЛ;

– неполучение в течение 30 календарных дней без уважительных причин ордера на вселение в жилое помещение или несообщение в течение этого же срока об уважительных причинах, которые не дают им возможности получить ордер на вселение в жилое помещение;

– представление заведомо недостоверных сведений, послуживших основанием для взятия ВПЛ на учет;

органам местного самоуправления предоставлено право расширять перечень дополнительных общих критериев, по которым будет предоставляться временное жилье;

получить ордер на вселение в жилое помещение может и представитель переселенца по письменной доверенности;

изменен с 30 до 60 календарных дней до окончания срока договора пользования для подачи заявления о продлении срока предоставления временного жилья. Такое заявление должно быть рассмотрено не позднее чем в течение 50 календарных дней до окончания срока действия договора пользования;

досрочно прекратить предоставление временного жилья могут, если переселенец не проживал в помещении непрерывно более половины срока, на который заключен договор пользования, что подтверждается информацией о возвращении ВПЛ на временно неподконтрольную территорию или его выезд за границу.

Вместе с тем для постановки на учет для получения временно жилья переселенцу по-прежнему необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг или соответствующий орган местного самоуправления, а в случае их отсутствия – в военно-гражданскую администрацию в пределах территории обслуживания органа социальной защиты населения, в котором заявитель и члены его семьи состоят на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лиц.

Из документов при этом необходимо предоставить:

заявление о постановке на учет с подписями всех совершеннолетних членов семьи (образец можно скачать по ссылке);

копию документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (например, паспорта);

в случае подачи заявления уполномоченным представителем – документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт), и копию доверенности;

копию справки о постановке на учет ВПЛ заявителя и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);

акт обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры), если жилье заявителя разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации;

копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство опекуна или попечителя и т.д.);

справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за предыдущие 6 месяцев;

копию идентификационного номера (ИНН) заявителя;

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ временного жилья.

Напомним, что за счет субвенции из госбюджета путем софинансирования местные власти могут приобретать квартиры, которые затем выдавать переселенцам в качестве временного жилья. Такие квартиры выдаются, в основном, на срок на год, при необходимости договор продлевается. Арендная плата за жилье не берется, семья оплачивает лишь коммунальные услуги. Преимущества по очереди отдаются малообеспеченным семьям и уязвимым категориям. Также на таких условиях реализуются программы по строительству общежитий для переселенцев, переформирования под жилой фонд иных помещений.