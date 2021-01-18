До 25 тысяч: Жительницам Донбасса предлагают грант на IT-образование

Жительницам Донбасса, а также переселенкам, предлагаются гранты до 25 000 грн на обучение в IT сфере. Прием заявок проходит до 31 января 2021 года. Об этом сообщает организатор программы организация ACTED.

К участию приглашаются лица (предпочтение женщинам), которые относятся к наиболее уязвимому населению и постоянно проживают (в том числе внутренне перемещенные лица) на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Обучение предусматривает краткосрочные и интенсивные курсы (от 3 до 12 месяцев) IT-направления различными методами – offline (лично) и / или онлайн. Поставщиками образовательных услуг являются организации (школы / академии / университеты), которые являются партнерами ACTED.

Общий размер гранта: до 25 000 грн.

Грант может покрывать от 50% до 100% затрат на обучение (стипендия), и других расходов, ассоциированных с учебой. Часть гранта, предназначена покрывать оплату обучения, она перечисляется поставщику образовательных услуг непосредственно организацией ACTED.

В первую очередь, гранты будут предоставляться категориям населения, которые имеют социальные и финансовые критерии уязвимости:

одинокие женщины-главы домохозяйств с несовершеннолетними детьми (независимо от присутствия или отсутствия мужа в семье);

женщины, которые являются внутренне перемещенными лицами;

лица (женщина или мужчина) с инвалидностью;

женщины, ухаживающие за престарелыми / людьми с инвалидностью;

родители (женщина или мужчина) одиночки;

безработные женщины, образование которых не позволяет им найти работу в районах, пострадавших от вооруженного конфликта;

женщины, потерявшие работу / постоянный доход в результате конфликта или факторов, связанных с COVID-19;

безработные женщины с инженерным образованием, которое уже не актуально в связи с преобладанием других прогрессивных отраслей или с закрытием предприятий.

В конкурсе могут принять участие женщины, которые:

являются совершеннолетними (18+);

демонстрируют возможность (образование, опыт, навыки) и наличие технического оборудования (компьютер / программы и т.д.) в соответствии с выбранного направления в IT сфере;

дееспособны и правоспособны в соответствии с законодательством Украины;

постоянно проживают (в том числе внутренне перемещенные лица) в населенных пунктах на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Также, поощряется покрытие части расходов за свой счет, что станет подтверждением намерения развиваться в выбранной сфере деятельности.

Конечный срок подачи заявок: до 23:59 (по киевскому времени) 31 января 2021. Заявки будут рассматриваться ACTED в порядке поступления.

Заполненную заявку можно отправить в виде сканированной копии на электронный адрес: ukraine.seed@acted.org или почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: ул. Центральная, 26, г. Славянск, 84122, Украина, ACTED.

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