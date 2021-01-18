Музей «Голоса Мирных»: Пенсионерка из Красногоровки рассказала об обстрелах

Фонд Рината Ахметова создал уникальный для Украины проект – музей «Голоса Мирных». Его задача – задокументировать истории людей, чью жизнь навсегда изменил конфликт на Донбассе. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Фонда.

«Это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям по всему миру услышать, увидеть, понять умом и почувствовать сердцем всю их боль. Музей "Голоса Мирных" уже сегодня представляет собой крупнейшее в Украине собрание историй людей Донбасса, он насчитывает свыше тысячи свидетельств. Задача Фонда и музея – создать главный в мире архив историй мирных жителей. До 2025 года планируется собрать 100 000 свидетельств, но большая мечта – миллион. Собранные истории Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Одна из тех, кто рассказал свою историю, – Мария Мясоедова из Красногоровки. Женщина вспоминает, как в родной край пришла беда. «У нас только в огороде, наверное, штук 10 разорвалось снарядов. У нас тут много было деревьев, и вишня-чернокорка, и орех сортовой, высокий, и яблони. Это все уничтожено снарядами. И в дом залетал снаряд. Прямо в дом! Крышу разрушило, и через потолок в дом влетел. Была собачка у меня, кошка была. Убило и собаку, и кошку. Снаряд упал и осколками побило. Раньше было хозяйство. И коровка была у нас, и поросеночек был. Ну, а сейчас нет возможности. Стреляют. Улица Чайковского, "музыкальная", люди тут у нас хорошее жили, приветливые. Зеленая, чистенькая улица. Последние 5 лет одна "музыка". Не знаем, куда бежать. Бабах, бах, бабах – вот такая "музыка" у нас», – говорит Мария Мясоедова.

Она добавляет, что каждый обстрел сопровождался неизбывным ощущением ужаса. Боялись не только за свою жизнь, но и перспективы провести зиму в разрушенных домах. Многие поэтому уехали, в том числе два сына, дочь и 6 внуков Марии Мясоедовой. Она мечтает, как однажды все вновь соберутся за одним столом и под мирным небом: «Совсем не приезжают. Потому что тут стреляют. Бабушка никогда не разрешит своим внукам ехать под обстрелы. Чтоб их тут напугать? Не надо, пусть ждут мира. Мы что сделаем в первую очередь? Вынесем столы по всей улице и будем гулять неделю».

Дом Марии Мясоедовой

В Фонде отмечают, что музей «Голоса Мирных» – проект мирового масштаба. Он станет окном, в которое сможет заглянуть мировое сообщество, чтобы понять жителей Донбасса и составить свое представление о жизни миллионов обычных людей, оказавшихся заложниками этой ситуации. Поделиться своей историей можно на сайте музея по ссылке.