Для иностранцев сняли мультфильм о Донбассе: Каждый второй пересекающий линию разграничения – пенсионер (Видео)

Длина линии разграничения на востоке Украины – 427 километров, это больше расстояния между Парижем и Брюсселем. Об этом сообщает международная гуманитарная организация «Человек в беде» (People in Need).

«Она разделяет подконтрольные и неподконтрольные правительству Украины территории, а также членов семей, родственников и друзей, которые оказались по разные ее стороны. Каждый второй, кто пересекает линию разграничения, – пенсионер», – отметили в People in Need.

Организация сняла иллюстрированный фильм, в котором иностранцам рассказывают о конфликте на Донбассе. Главный герой мультфильма – водитель, который возит людей к линии разграничения.