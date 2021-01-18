Решение о сокращении числа нардепов надо принимать вместе с конституционной реформой, – Яценюк

Решение о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде до 300 человек необходимо принимать с проведением широкой конституционной реформы. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

В своем Telegram он написал, что согласно реформе, «президент – глава государства, а не премьер-министр, а премьер-министр –глава правительства, а не старший куда пошлют».

Яценюк подчеркнул, что чиновники должны быть «политически ответственными, а не кулуарно назначенными».

«Армия и национальная безопасность – полномочия, экономика, финансы и социалка – полномочия правительства. Парламент формирует и назначает правительство, коалиция ответственна за все действия этого правительства», – напомнил он.

Кроме того, судебная власть и регуляторы должны быть на самом деле независимы. «Главное – вся власть государства подотчетна народу», – акцентировал он.

Арсений Яценюк напомнил, что подробно обозначил свое видение направлений конституционной реформы еще два года назад: