Решение о сокращении числа нардепов надо принимать вместе с конституционной реформой, – Яценюк

Решение о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде до 300 человек необходимо принимать с проведением широкой конституционной реформы. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.
В своем Telegram он написал, что согласно реформе, «президент – глава государства, а не премьер-министр, а премьер-министр –глава правительства, а не старший куда пошлют».
Яценюк подчеркнул, что чиновники должны быть «политически ответственными, а не кулуарно назначенными».
«Армия и национальная безопасность – полномочия, экономика, финансы и социалка – полномочия правительства. Парламент формирует и назначает правительство, коалиция ответственна за все действия этого правительства», – напомнил он.
Кроме того, судебная власть и регуляторы должны быть на самом деле независимы. «Главное – вся власть государства подотчетна народу», – акцентировал он.
Арсений Яценюк напомнил, что подробно обозначил свое видение направлений конституционной реформы еще два года назад:
- в Конституции надо определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в НАТО;.
- надо уменьшить количество народных депутатов до 300, «чем меньше депутатов, тем больше их влияние, легитимность, профессионализм и ответственность»;
- в Конституции надо четко предусмотреть, что не может быть народным депутатом Украины лицо, имеющее иностранное гражданство;
- «предлагаю, чтобы члены Кабинета министров могли одновременно быть народными депутатами – как это в Германии, Великобритании. В парламентско-президентской республике Верховная Рада и правительство должны быть более скоординированы»;
- «мы предлагаем предоставить возможность задержания и заключения под стражу народного депутата без согласия Верховной Рады Украины во время или сразу после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления». Однако политическая деятельность и политическая позиция народного депутата Украины должны быть защищены.
- используя международный опыт нужно изменить процедуру голосования в Верховной Раде. А именно: разрешить принятия решений большинством от присутствующих на пленарном заседании;
- в Конституции нужно прописать лишения мандата в случае неличного голосования народного депутата. Также, лишать статуса народного депутата в случае непосещения пленарных заседаний совокупно более 30 дней в течение сессии без уважительных причин;
- нежно ввести новое понятие: так называемые конституционные законы Украины. Они будут приниматься не большинство от присутствующих, а большинством от конституционного состава Верховной Рады. Конституционными должны быть ключевые законы для развития государства. Вторые по важности и сложности принятия – конституционные законы, –принимаются большинством от состава парламента. Простые законы – большинством от присутствующих.
- президент избирается на общенациональных прямых выборах. Он – глава государства, национальный арбитр, Верховный Главнокомандующий. Президент руководит внешней политикой, но определяется она Верховной Радой;
- право вето президента нужно четко нормировать исключительным перечнем оснований вето, определенных Конституцией. Президент направляет вето в Конституционный суд. Если КС решил, что вето конституционное, закон возвращается для повторного рассмотрения Радой. Такое вето не может быть преодолено: закон должен быть доработан и снова проголосован. Если Конституционный Суд признает вето необоснованным, – закон вступает в силу.
- нужно отрегулировать также процедуру импичмента президента. Она может быть начата в случае совершения государственной измены, другого преступления, а также в случае приобретения гражданства другого государства, или умышленного нарушения Конституции. В Конституции прописываем специальную следственную комиссию для импичмента.
- у президента остаются те же полномочия для роспуска парламента, что и сейчас. За исключением одного: право распустить в случае, если в течение 60 дней не сформирован Кабмин, заменяется на право роспуска в случае не назначения нового премьер-министра.
- нужно ввести в Конституции прямой запрет на федерализации Украины. В то же время закрепить понятие «Крымская автономия» – основанное на исторических правах крымско-татарского народа.
- хотим также определить в Конституции фермерское хозяйство основой аграрного строя Украины.