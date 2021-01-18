Спустя 6 лет: В Краматорске в разрушенный обстрелом дом вернулись жители (Видео)

В отремонтированный дом, в который во время обстрела Краматорска в 2014 году попал снаряд, начали вселяться жители. Ремонтировали двухэтажку более 6 лет – трижды менялись подрядчики. Люди все это время вынуждены были снимать жилье за свои деньги, передает «Суспільне»

Обстрел произошел 16 июня 2014 года, один из снарядов «ДНР» попал в крышу дома. «Снаряд попал в крышу и там разрушились на втором этаже квартиры, которые были не предназначены для жилья уже. Люди сразу выехали из квартир», – вспоминает жительница двухэтажки Надежда Долгопят.

Чтобы вернуться домой, жителям дома на улице Куинджи, д. 16, пришлось ждать 6,5 лет. Именно на столько затянулся ремонт. Квартира Надежды – на первом этаже. Ключи от нее получила в декабре 2020 года.

«Нравятся нам в ремонте двери новые, подоконники новые. Это хорошо, конечно. Пол мы за свой счет постелили. Он был залит бетоном, поэтому было холодно ходить. Двери старые наши, но нам их повредили», – описывает квартиру после ремонта Надежда.

Впереди у семьи женщины – покраска стен, отделка ванной и туалетной комнаты. Еще на две комнаты купили линолеум. Все делают за собственные деньги. «Чтобы заселиться в квартиру и жить, осталось одно единственное – это провести газ, поставить колонку и можно заходить, и жить. И дальше делать ремонт потихоньку. На сегодня в горгазе сказали, что ждут команду, дом им не сдан», – объясняет Надежда.

Сейчас общие работы по дому работы завершены. Как сообщил замначальника Управления капстроительства Краматорского горсовета Саид Османов, вопрос подключения газа в проект восстановления этого дома не входил.

«С нашей стороны все завершено. Мало того, провели собрание, жителям по акту дом сдан. Газом мы не занимались, потому что мы не демонтировали газовое оборудование. Это уже жители заключают договора индивидуально, у них там есть инициативные люди. Не все жители были, когда сдавали дом», – говорит Саид Османов.

Пока в этот дом вселились 2 семьи. Есть и те, которые до сих пор не получили ключи.

Деньги на ремонт этой двухэтажки власть выделяла дважды. В 2015 году на ремонт ушло 2 млн грн. За эти деньги сделали крышу и стяжку. С марта 2019 года на термомодернизацию и внутренний ремонт потратили еще 5 млн грн.