Экспресс-тесты на КПВВ: Медик сообщила, через сколько часов отменяется самоизоляция

Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус пока действует только на КПВВ «Новотроицкое», на КПВВ «Станица Луганская» пока бесплатное тестирование не проводят. Об этом сегодня, 18 января, сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

КПВВ «Новотроицкое» из-за позиции «ДНР» полноценно работает только по понедельникам и пятницам. Экспресс-тестирование начали проводить 15 января для лиц, пересекающих КПВВ со стороны «ДНР».

По данным «Донбасс SOS», 15 января было проведено 9 тестов – все оказались отрицательные. По состоянию на сегодняшнее утро в пункте тестирования было 14 тестов.

«Как сообщила медицинская работница в пункте тестирования, после сдачи экспресс-теста самоизоляция людей была снята на следующий день. То есть стоит рассчитывать на деактивацию приложения "Вдома" через 24 часа», – отметили волонтеры.

Напомним, с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Для этого они на КПВВ все равно устанавливают мобильное приложение «Вдома», проходят на территорию сервисного теста, у них берут биоматериал. Результаты экспресс-теста известны уже через 15-30 минут. Однако сразу на КПВВ прекратить самоизоляцию или обсервацию еще нельзя – медработники пока не имеют доступ в систему «Вдома», которая может отменить ограничения. Но этот вопрос скоро будет решен.