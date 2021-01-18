Коммунальщики Северодонецка судятся с пенсионером (Видео)

Коммунальщики Северодонецка судятся с пенсионером. КП «Северодонецктеплокоммунэнерго» подало иск в Северодонецкий городской суд, требуют взыскать с мужчины долг 11 325 тыс. грн.

Ответчик по делу – пенсионер Виктор Козлов. «Мне уже почти 4 года не назначают субсидию. Мотивируют тем, что у меня есть задолженность. Ее предлагают реструктуризировать. Я готов реструктуризировать долг. Обращался на все 6 жилищно-коммунальных предприятия, они предоставили мне по месяцам и годам список долгов. И если их все суммировать, то получается, что я ежемесячно должен оплачивать около 88% от моей пенсии», – рассказал мужчина.

При этом кроме оплаты долга пенсионер должен будет оплачивать и текущие коммунальные тарифы. Поэтому он рассчитывает, что найдется более приемлемый вариант оплаты долга.

Судья ознакомилась с материалами иска теплопоставщиков и назначила следующее заседание на 2 февраля.

Текстовая версия РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»