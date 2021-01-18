КПВВ «Новотроицкое»: За провоз почти 145 тыс. грн женщина предложила взятку в тысячу

На КПВВ «Новотроицкое» пограничники пресекли попытку подкупа и совместно с работниками ДФС выявили нарушения порядка перемещения валюты через линию разграничения.

Так, в пятницу, 15 января, женщина следовала из «ДНР» в Мариуполь. На КПВВ «Новотроицкое» она предложила пограничникам 1000 грн, чтобы контрольные службы не проводили осмотр ее автомобиля. Военнослужащие на предложение не согласились и направили легковушку на проведение углубленного осмотра.

В итоге, в багаже обнаружили деньги: 23 тыс. грн, 4,5 тыс. долл. США и 41 тыс. руб. РФ. Это суммарно составляет свыше 144 тыс. грн (по курсу НУ), что превышает установленный законодательством лимит в 50 тыс. грн.

За нарушение порядка перемещения наличных средств на женщину составлен протокол об административном правонарушении. О факте предложения взятки сообщено в Нацполицию.