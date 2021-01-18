Лавров подвел итоги дипломатии по Донбассу и заявил об уступках России

По итогам 2020 года в целом не было прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе. Такое мнение сегодня, 18 января, высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году, передают российские СМИ.

«Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности», – считает Лавров.

Он против идеи пересмотра Минских соглашений. Но российская сторона готова продолжить работу над «дорожной картой» по реализации договоренностей, которую Лавров назвал уступкой со стороны РФ. «Мы не видим другого пути, кроме выполнения Минских договоренностей. И чем сейчас занимались советники лидеров "нормандского формата" – они пытались в который раз уже составить "дорожную карту" движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить "дорожную карту", уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны, уступка со стороны Донецка и Луганска, с которыми мы теснейшим образом координируемся перед каждой встречей в "нормандском формате"», – сказал он.

Официальными участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе являются Украина, Россия и ОБСЕ в качестве посредника. При этом Лавров по-иному видит состав ТКГ. «Главная работа идет в трехсторонней контактной группе, как ее называют украинцы. Мы ее называем контактной группой [по урегулированию ситуации на востоке Украины]. Но можно говорить и трехсторонняя, учитывая, что там три стороны – Киев, Донецк и Луганск. А Россия и ОБСЕ являются посредниками», – сказал глава МИД РФ.

Из парижских решений (декабрь 2019 года), отметил Лавров, было выполнено немного: на нескольких участках состоялось разведение сил и средств, прошел «небольшой обмен пленными и удерживаемыми лицами», а попытки согласовать еще один обмен окончились провалом. Он обвинил в этом украинскую сторону. «Поэтому республики при нашей поддержке объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на их территории, Киеву в одностороннем порядке», – напомнил Лавров.

Напомним, «ДНР» и «ЛНР» заявили, что приняли передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. В группу вошли «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик». Украинская сторона высказала готовность принять людей в установленные законами нормы.