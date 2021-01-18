Двухмерная картина: В Бахмуте мастер перенес библейский сюжет на стекло (Фото)

Народный мастер из Бахмута (Донецкая обл.) Дмитрий Денисенко выгравировал на стекле библейский сюжет. Картину назвал «Искушение». Над работой художник работал около трех месяцев, передает «Суспільне».

На стекло Денисенко перенес библейский сюжет об изгнании из рая Адама и Евы.

«У меня было 6-миллиметровое витринное стекло, я взял его за основу. Сейчас мы видим не только сюжет на стекле, но и видим соответствующую технику, которая произведена с помощью алмазного инструмента», – объясняет мастер.

Внешнее гравировка отражается на зеркале заднего плана и создает впечатление двойной картины.

Также автор сделал подсветку картины регулируемым белым и цветным светом. «Может быть и как светильник, и как картина, имеет такую функциональность», – говорит художник.

Технику гравировки Дмитрий Денисенко в своих работах использует не впервые. Страусиное яйцо мастер также обрабатывал с помощью алмазного бора. «Скорлупа страусиного яйца имеет толщину около 1,5 миллиметра. Идешь в глубину, но нужно стараться не сильно снять, а чтобы оставило след, изобразить тот рисунок, тот элемент, тот символ», – рассказывает мастер.

Дмитрий Денисенко также работает в технике объемной живописи и живописи на керамике. Имеет более 2000 писанок. Писанкарству мастер обучает школьников во дворце молодежи. «Мы показываем, обучаем именно этому искусству. Каждый ребенок после нашего занятия получает собственноручно расписанную писанку», – говорит мастер народного творчества.

Дмитрий Денисенко мечтает, чтобы в Бахмуте создали выставочную платформу, где можно было бы художникам демонстрировать свои работы.