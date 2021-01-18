«Это он сам выдумывает?»: Пушилин заявил, что ему мало «ДНР» и «ЛНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что не против захватить новые территории свободной части Украины.

«Конечно же, нам бы хотелось победы… И мы бы для этого хотели бы применить все то, что у нас есть. Но, конечно, нас тогда только Донецкая и Луганская народные республики не устроят. Нам тогда нужна вся Новороссия. Нам тогда нужно будет гораздо больше территорий. И Украины тогда уже точно не будет. Что тогда останется? Ну, посмотрим», – сказал Пушилин в комментарии российскому телеканалу «Россия 1», который продемонстрировали в сюжете о Донбассе.

Однако жители «ДНР» критически отнеслись к такому заявлению «главы»:

Татьяна: «Ох*енеть! Сам верит в то что говорит?!»;

Екатерина: «Вот интересно, он это сам выдумывает или ему тексты чокнутые пишут?»;

Дмитрий: «Не смогли забрать полностью Донецкую и Луганскую области за 7 лет, а он про всю "новороссию"... Ох и балабол…»;

Юлия: «Это жесть просто, куда все катиться? Война за 7 лет всех достала, уже хочется нормальной жизни и развития, а он ***** воевать собрался. Новороссия нужна. Поколение детей в школу пошли и жизни мирной не видели, молодежи некуда идти работать, зарплаты мизерные... Но нужны все территории, что бы в такое же дно превращать?».

Тут же Пушилину вспомнили заявления его предшественника Александра Захарова, который планировал довести свои войска до Лондона: «А Лондон ему не нужен весь?».