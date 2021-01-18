В рамках ТКГ удалось договориться о газоснабжении Марьинки

Сегодня, 18 января, состоялось заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. В ходе встречи удалось достичь договоренности о поставках газа в прифронтовой город Марьинку.

«Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности о возобновлении поставок газа в н.п. Марьянка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халитов Чевик», – говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ.

Однако окончательное подтверждение будет получено 21 января, когда пройдет общее заседание ТКГ.

Напомним, что в результате боевых действий еще в июле 2014 года была выведена из строя газораспределительной станции «Марьинка». В результате, уже 6,5 лет города Марьинка и Красногоровка живут без газоснабжения.