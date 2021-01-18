Ниже, чем в 2018-2019 годах: Кабмин установил новую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины приняло решение о снижении цены на газ для украинцев, тарифы установили на уровне 6,99 гривен за кубометр. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 января, на внеочередном заседании КМУ, передает «Громадське радіо».

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за кубометр от той, которая была в 2018-2019 годах.

«В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб.) означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты», – заявил он.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.

Цена на газ в размере 6,99 грн за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы.

Напомним, что Кабмин ввел государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, поэтому цены на газ в Украине для бытовых потребителей снизятся с февраля. Тариф не превысит 6 грн 99 коп. за кубометр до конца карантина или отопительного сезона.