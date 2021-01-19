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Следы и засыпанные снегом пути: В «ДНР» показали район ж/д вокзала в Никитовке (Фото)

19.01.21 08:29
Горловка / Фото из соцсетей
Горловка / Фото из соцсетей

В «ДНР» приходит в упадок железная дорога. Житель Горловки Егор показал в соцсети район ж/д вокзала в Никитовке, передают «Донецкие новости».

На фото – отключенные железнодорожные светофоры. Многие пути, по которым раньше было интенсивное движение электричек, пассажирских и грузовых поездов, засыпаны снегом. Кадры сделаны ранним утром.

«Донецкая ж/д, Никитовка. Жизнь продолжается», – написал Егор.

Горловка / Фото из соцсетей

«И фотка, на которой следы между рельсами, уходящие вдаль – прямо весьма философская и наполненная глубинными мыслями… О, помню, как давно все время перед моим поездом на вокзале объявляли электричку "Донецк-Никитовка-Краматорск"», – комментируют пустоту железной дороги жители «ДНР».

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