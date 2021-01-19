СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 90 нарушений режима прекращения огня

На Донбассе за период с 15 по 17 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

Большинство нарушений произошли на Донетчине.

«В Донецкой области Миссия зафиксировала 83 нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 184 таких нарушения», – сказано в отчете.

Как отмечают наблюдатели, большинство этих нарушений, в частности, 4 взрыва произошли вблизи Широкино и Лебединского на подконтрольной украинской власти территории.

В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений зафиксировано не было. В частности, наблюдатели сообщили о 8 взрывах вблизи неподконтрольного украинской власти Калиново, за 60 км от Луганска.

Всего после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 27 июля Миссия зафиксировала не менее 6 294 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 2 660 взрывов.