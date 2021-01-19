Коронавирус на Донетчине: 172 новых случая и 7 смертей (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 172 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 19 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь унесла еще 7 жизней в Донецкой области: в Андреевской, Николаевской, Краматорской, Волновахской, Угледарской, Новогродовской и Дружковской громадах.

За понедельник, 18 января, лаборатории сообщили о еще 172 больных, среди которых 11 детей:

69 – в Славянской территориальной громаде;

47 – в Мариупольской ТГ;

12 – в Волновахской ТГ;

9 – в Краматорской ТГ;

8 – в Добропольской ТГ;

6 – в Никольской ТГ;

5 – в Мангушской ТГ;

4 – в Лиманской ТГ;

3 – в Покровской ТГ;

по 2 – в Кальчицкой, Мирненской и Новодонецкой ТГ;

по 1 – в Бахмутской, Николаевской и Новогродовской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 989 человек, из них:

выздоровели – 35 203 человека (83,8% от всех заболевших);

на лечении – 6 012 пациентов (14,3%);

летальных случаев – 774 (1,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 января в Украине COVID-19 заболели 1 167 655 чел. (886 248 пациентов выздоровели, 21 046 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 13 106 случаев (выздоровели – 9 799 пациентов, летальных случаев – 358).

В «ДНР» – 18 149 заболевших (выздоровели – 10 162 человека, летальных случаев – 1 604). В «ЛНР» сообщают о 206 летальных случаях.