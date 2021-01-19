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Коронавирус на Донетчине: 172 новых случая и 7 смертей (Карта)

19.01.21 08:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 172 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 19 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь унесла еще 7 жизней в Донецкой области: в Андреевской, Николаевской, Краматорской, Волновахской, Угледарской, Новогродовской и Дружковской громадах.

За понедельник, 18 января, лаборатории сообщили о еще 172 больных, среди которых 11 детей:

  • 69 – в Славянской территориальной громаде;
  • 47 – в Мариупольской ТГ;
  • 12 – в Волновахской ТГ;
  • 9 – в Краматорской ТГ;
  • 8 – в Добропольской ТГ;
  • 6 – в Никольской ТГ;
  • 5 – в Мангушской ТГ;
  • 4 – в Лиманской ТГ;
  • 3 – в Покровской ТГ;
  • по 2 – в Кальчицкой, Мирненской и Новодонецкой ТГ;
  • по 1 – в Бахмутской, Николаевской и Новогродовской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 989 человек, из них:

  • выздоровели – 35 203 человека (83,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 6 012 пациентов (14,3%);
  • летальных случаев – 774 (1,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 января в Украине COVID-19 заболели 1 167 655 чел. (886 248 пациентов выздоровели, 21 046 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 13 106 случаев (выздоровели – 9 799 пациентов, летальных случаев – 358).

В «ДНР» – 18 149 заболевших (выздоровели – 10 162 человека, летальных случаев – 1 604). В «ЛНР» сообщают о 206 летальных случаях.

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