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За сутки в Украине выявили почти 4 тысячи новых больных COVID-19

19.01.21 08:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди выявленных заболевших – 131 ребенок и 238 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях», – перечислил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 801 человек;
  • летальных случаев – 177;
  • выздоровели – 15 052 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 33 400 (в том числе методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666).

За все время пандемии в Украине заболели 1 167 655 человек, из них:

  • выздоровели – 886 248 человек (75,9% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 260 361 человек (22.3%);
  • летальных исходов – 21 046 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 983 122.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 637 случаев;
  • Винницкая область – 73 случая;
  • Волынская область – 70 случаев;
  • Днепропетровская область – 201 случай;
  • Донецкая область – 174 случая;
  • Житомирская область – 38 случаев;
  • Закарпатская область – 94 случая;
  • Запорожская область – 449 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 127 случаев;
  • Киевская область – 150 случаев;
  • Кировоградская область – 29 случаев;
  • Луганская область – 64 случая;
  • Львовская область – 197 случаев;
  • Николаевская область – 115 случаев;
  • Одесская область – 453 случая;
  • Полтавская область – 197 случаев;
  • Ровенская область – 58 случаев;
  • Сумская область – 61 случай;
  • Тернопольская область – 67 случаев;
  • Харьковская область – 237 случаев;
  • Херсонская область – 26 случаев;
  • Хмельницкая область – 39 случаев;
  • Черкасская область – 208 случаев;
  • Черновицкая область – 172 случая;
  • Черниговская область – 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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