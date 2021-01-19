За сутки в Украине выявили почти 4 тысячи новых больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди выявленных заболевших – 131 ребенок и 238 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях», – перечислил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 801 человек;

летальных случаев – 177;

выздоровели – 15 052 человека;

проведено тестирований за сутки – 33 400 (в том числе методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666).

За все время пандемии в Украине заболели 1 167 655 человек, из них:

выздоровели – 886 248 человек (75,9% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 260 361 человек (22.3%);

летальных исходов – 21 046 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 983 122.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 637 случаев;

Винницкая область – 73 случая;

Волынская область – 70 случаев;

Днепропетровская область – 201 случай;

Донецкая область – 174 случая;

Житомирская область – 38 случаев;

Закарпатская область – 94 случая;

Запорожская область – 449 случаев;

Ивано-Франковская область – 127 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 29 случаев;

Луганская область – 64 случая;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 453 случая;

Полтавская область – 197 случаев;

Ровенская область – 58 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 237 случаев;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 39 случаев;

Черкасская область – 208 случаев;

Черновицкая область – 172 случая;

Черниговская область – 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.