За сутки в Украине выявили почти 4 тысячи новых больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди выявленных заболевших – 131 ребенок и 238 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях», – перечислил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 801 человек;
- летальных случаев – 177;
- выздоровели – 15 052 человека;
- проведено тестирований за сутки – 33 400 (в том числе методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666).
За все время пандемии в Украине заболели 1 167 655 человек, из них:
- выздоровели – 886 248 человек (75,9% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 260 361 человек (22.3%);
- летальных исходов – 21 046 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 983 122.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 637 случаев;
- Винницкая область – 73 случая;
- Волынская область – 70 случаев;
- Днепропетровская область – 201 случай;
- Донецкая область – 174 случая;
- Житомирская область – 38 случаев;
- Закарпатская область – 94 случая;
- Запорожская область – 449 случаев;
- Ивано-Франковская область – 127 случаев;
- Киевская область – 150 случаев;
- Кировоградская область – 29 случаев;
- Луганская область – 64 случая;
- Львовская область – 197 случаев;
- Николаевская область – 115 случаев;
- Одесская область – 453 случая;
- Полтавская область – 197 случаев;
- Ровенская область – 58 случаев;
- Сумская область – 61 случай;
- Тернопольская область – 67 случаев;
- Харьковская область – 237 случаев;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 39 случаев;
- Черкасская область – 208 случаев;
- Черновицкая область – 172 случая;
- Черниговская область – 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.