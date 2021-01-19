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Просто возле лавки: В Мариуполе нашли сигнальные мины в городском парке (Фото)

19.01.21 09:16
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В Мариуполе на территории городского парка в Левобережном районе обнаружили сигнальные мины и дымовую шашку. Взрывоопасные предметы изъяли и обезвредили пиротехники. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Об опасной находке в «Службу спасения» информация поступила 17 января. Неизвестные предметы обнаружили в парке: завернутые в обычный полиэтиленовый пакет, они лежали просто возле лавочки с урной, рядом с аллеей, где проходят люди.

«На месте происшествия пиротехнический расчет аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления изъял 3 взрывоопасных предмета, а именно: 2 сигнальные мины и 1 дымовую шашку, для дальнейшего обезвреживания установленным способом», – сообщили в ГУ ГСЧС.

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

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