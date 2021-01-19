Разведение кур-бройлеров: Как переселенка обеспечила семье дополнительный доход

Жительница Дружковки (Донецкая обл.) Екатерина, которая до военного конфликта работала в пригороде Донецка, сейчас обеспечила семье дополнительный доход. Екатерина разводит кур-бройлеров на продажу. Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

Несколько лет назад Екатерина сильно бы удивилась, если бы ей сказали, что она будет разводить кур-бройлеров на продажу. До 2014 года она работала в рекламном агентстве в пригороде Донецка. С началом конфликта Екатерина с мужем и маленьким ребенком уехала в Дружковку. Находясь в декретном отпуске, она искала возможности обеспечить семье дополнительный доход.

Родители мужа для себя разводили кур-бройлеров и посоветовали Екатерине тоже попробовать. Она начала мониторить информацию и поняла, что самый эффективный метод выращивания бройлеров – в специальных клетках над поддонами. Это значительно облегчает уборку и позволяет рационально использовать помещение.

Такие клетки стоят недешево, с их покупкой помог грант от DRC-DDG. Постепенно семья втянулась в новый ритм жизни. Теперь в утреннее расписание, помимо домашних дел, входит и уход за цыплятами.

Пока кур покупают, в основном, родственники, друзья и знакомые. Однако молодые фермеры не собираются останавливаться на этом. Они уже расширили хозяйство и теперь выращивают не только бройлеров, но и перепелов. В ближайших планах – увеличить объемы производства.