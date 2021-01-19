Поставки из Ростова прекращены: В «ЛНР» прогнозируют подорожание яиц и курятины

В «ЛНР» в ближайшее время ожидается повышение цен на яйца и куриное мясо. Среди причин называют прекращение поставок из РФ и внутренний саботаж. Об этом сообщает луганский Телеграм-канал, который пишет о происходящем в «республике».

«Дело в том, что ГУПы ("государственные унитарные предприятия" – ред.), в частности ГУП ЛНР "Региональный аграрный холдинг" (РАХ) – саботируют поставки сельхозпродукции, ссылаясь на поломку техники и т.д. А поставки яиц из Ростова прекращены несколько недель назад», – объясняют причины грядущего подорожания в паблике.

Как подчеркивают луганчане, «правительство ЛНР» «ничего не контролирует, и самоустранилось от проблем».

«С учетом дефицита товаров – не секрет, что республика не способна обеспечивать себя тем же яйцами самостоятельно – перекупщики будут скупать продукцию и продавать ее по завышенной цене. Правительство само создает себе проблемы, с которыми потом будет героически бороться», – заключают в Телеграм-канале.

Напомним, в «ЛНР» до 31 марта 2021 года установили предельную цену на яйца, а в «ДНР» запретили ставить на социально значимые продукты, в том числе яйца, наценку больше 15% если товары местных производителей, и больше 25% – если продукты завезены из РФ. Однако это не сдерживает реальный рост цен на продукты.