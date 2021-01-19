Сводка из зоны ООС за 18 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», НВФ открыли огонь из миномета калибром 82 мм.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за прошедшие сутки трижды открывали огонь в направлении территории ДНР. Обстрелам подверглись районы сел Петровское и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении, а также окрестности поселка Александровка – на донецком. Противник применял минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 18 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».